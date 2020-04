Osterfeuer: Schnittgut für den Schredder

Schredderberge: Etliche Meter hoch erstreckt sich das Schnittgut, das aus mehreren Landkreisen zusammengefahren wird. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Nordkreis. Die nächste Ladung trifft auf dem Hof des Thüler Lohnunternehmens Scheper ein. Tonnenweise wird das geschredderte Schnittgut abgekippt und sofort danach macht sich der Fahrer wieder auf den Weg, während sein Kollege die Hackschnitzel per Radlader auf einem mittlerweile beeindruckenden Berg verteilt. Dass er weitaus höher ist als sonst, liegt in der Coronakrise begründet: alle Osterfeuer wurden verboten. „Wir können der großen Nachfrage kaum nachkommen und erteilen schon Absagen“, berichtet Ursula Scheper über die aktuelle Auftragslage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.