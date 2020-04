Bürgerinitiative „stinken“ Ottos Aussagen

Muster: So wie diese Anlage in Gommern könnte auch die Revis-Anlage am C-Port aussehen.© Revis Bioenergy

Von Heiner Stix



Friesoythe/Saterland. Die im Gewerbepark C-Port am Küstenkanal geplanten Anlagen der Firmen Revis Bioenergy (Münster) und Kaskum (Friesoythe)zur Gülleaufbereitung sorgen seit Wochen für Diskussionen. Durch eine Aktion des Saterländer Bürgermeisters Thomas Otto haben diese Diskussionen jetzt zusätzlich Fahrt aufgenommen.



Otto war am Montag zu einer von Revis in Dülmen bei Münster errichteten Biogasanlage gefahren, die der im C-Port geplanten Anlage technisch entspricht, jedoch deutlich kleiner ist. Das Ergebnis seiner Fahrt fasste er anschließend in einem Post auf seiner privaten Facebook-Seite zusammen, den er anschließend auch auf der Seite der neu gegründeten Bürgerinitiative „Sauberer C-Port“ teilte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.