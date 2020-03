Handbrause macht Hamstern überflüssig

Alles unverpackt: Olga Witt bietet in ihrem Laden Lebensmittel und Haushaltswaren an.Foto: Jennifer Kiowsky

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Köln. Für Hamsterkäufer, die völlig von der Rolle Tonnen an Toilettenpapier bunkern, hat Olga Witt nur ein ganz müdes Lächeln übrig. „Es ist doch wirklich schön, einfach unabhängig von gewissen Dingen zu sein“, kommentiert die Kölnerin den Corona-Irrsinn.



Dass sie selbst auf Toilettenpapier verzichtet, lässt sie so nicht stehen. „Ich verzichte nicht, ich brauche es nicht“, stellt sie klar. Die Handbrause ersetzt das Papier, statt Einwegwindeln werden Mehrwegvarianten genutzt, alte Handtücher verwandeln sich in Spüllappen und Stoffreste in Geschenkpapier. „Zero Waste“ heißt seit sieben Jahren das Lebensmotto und die Bewegung, für die sie Vorreiterin sein möchte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.