Bürger warnen vor „Güllestadt“

Helmut Hillen (Foto: Passmann)

Schwaneburgermoor (mpe). In Schwaneburgermoor hat sich noch einmal die Bürgerinitiative (BI) „Saubere C-Port“ zu Wort gemeldet. Die BI möchte verhindern, dass sich im Industriepark am Küstenkanal zwei Großprojekte ansiedeln, die Gülle verarbeiten wollen (MT berichtete). Der Sprecher der BI, Helmut Hillen, konkretisiert noch einmal die Gründe für die Ablehnung.



„Die Anzahl der Biogasanlagekapazitäten würde in der Stadt fast verdoppelt. Zudem würde der Lkw-Verkehr auf den Bundesstraße 72 und 401 enorm zunehmen", fasst Hillen die Befürchtungen zusammen.

