Förderverein löst sich nicht auf

Hohefelder Schule: Die Dorfgemeinschaft könnte sich nach der Schließung eine Folgenutzung vorstellen.Foto: Alfons von Garrel

Hohefeld (mt). Der Förderverein der Grundschule Hohefeld soll nicht aufgelöst werden. 80 Prozent der Mitglieder hätten sich bei der Befragung für den Fortbestand ausgesprochen, wie Schriftführer Alfons von Garrel jetzt informierte.



Die Mehrzahl der Eltern habe ihre Kinder bei der Gerbertschule in Altenoythe, einer Ganztagsschule, angemeldet habe. Und ohne Kinder ist nun mal kein Schulbetrieb möglich so der Vorsitzende. Der Rat der Stadt Friesoythe habe daraufhin die Auflösung der Schule zum Schuljahresende 2019/2020 beschlossen.

