43-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Foto: Passmann

Mittelsten Thüle (mpe). Tödlicher Unfall in Friesoythe: Für einen 43-Jährigen kam am Sonntagvormittag jede Hilfe zu spät. Der Unfall passierte gegen 10 Uhr zwischen Augustendorf und Mittelsten Thüle. Nach ersten Angaben der Polizei am Unfallort war der 43-Jährige mit seinem Audi auf der Straße „Am Augustendorfer Weg“ in Richtung Thüle unterwegs. Zur genauen Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden. Vermutet wird aber, dass der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Audi A3 verlor und gegen einen Baum stieß.



Der Aufprall war so heftig, dass das Auto in zwei Teile gerissen wurde. Trümmerteile des zerstörten Wagens lagen weiter verstreut herum. Die Straße zwischen Thüle und Augustendorf wurde gesperrt. Im Einsatz waren auch die Freiwillig Feuerwehr Markhausen und das Kriseninterventionsteam.