„Hohes Maß an Solidarität“

Müssen noch nie dagewesene Situation meistern: Die Caritas-Vorstände Andreas Wieborg (links) und Stefan Sukop. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Altenoythe. „Hygiene kann Leben retten“, heißt es auf dem Tisch im Konferenzraum. Die Kaffeetassen sind mehr als zwei Meter voneinander platziert. Jeder Caritas-Mitarbeiter hat seine eigene Kanne mitgebracht, die für den Besuch ist zuvor noch einmal abgewischt worden.



Für Andreas Wieborg und Stefan Sukop ist es ist eines der ganz wenigen direkten Aufeinandertreffen. Grundsätzlich halten die beiden Vorstände größtmögliche Distanz und kommunizieren in erster Linie digital. „Skurrile Welt“, kommentiert Wieborg ein noch nie dagewesenes Szenario, das durch das Coronavirus in vielen Unternehmen und Verwaltungsgebäuden Einzug gehalten hat, um einsatzfähig zu bleiben. Für ihre Beschäftigten gilt in teilstationären Einrichtungen wie die Werkstätten, Tagesförderstätten oder der Berufsbildungsbereich das vom Land Niedersachsen erlassene „Betretungsverbot.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.