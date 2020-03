Wahrer Schatz bereichert nun Heimatarchiv

Wertvolle Unterlagen: Archivar Willi Baumann (Mitte) übergibt die Dokumente an den Vorsitzenden des Heimatvereins, Wilhelm Olliges, darunter eine Farbzeichnung zur einst geplanten Erweiterung der Pfarrkirche. Diese Unterlagen aus dem Nachlass von Rektor Alfred Gruse hatte bisher dessen Tochter Christiane verwahrt. Foto: Wilhelm Funke

Von Wilhelm Funke



Gehlenberg. Mit einem wahren Schatz an Unterlagen hat der gebürtige Gehlenberger Willi Baumann in diesen Tagen seine Heimatgemeinde besucht. Der Leiter des Offizialatsarchivs Vechta hat dabei Unterlagen aus dem Nachlass des früheren Rektors der Gehlenberger Schule, Alfred Gruse, an den Vorsitzenden des Heimatvereins Gehlenberg-Neuvrees-Neulorup, Wilhelm Olliges, übergeben. Diese Schriftstücke beinhalten Aufzeichnungen über die Gründung der Moorkolonien Neuarenberg – das heutige Gehlenberg – Neuvrees und Neulorup.