„Das ganze Dorf muss mitgeholfen haben“

Kennen die Geschichte: Heimatvereinsvorsitzender Theo Siemer (links) und Stellvertreter und Scheunenbesitzer Gerhard Gehlenborg.

Von Claudia Wimberg



Markhausen. Ist die Fünf spiegekverkehrt ins Holz hineingeritzt oder ist sie doch eine Zwei? Eine Frage, die sich nicht mehr beantworten lässt. „Es war wohl das Jahr 1651, zumindest hat man sich darauf geeinigt“, verweist Gerhard Gehlenborg auf die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg.



Angesichts des ohnehin hohen Alters sind 30 Jahre mehr oder weniger möglicherweise auch nicht ganz so entscheidend. Vielmehr geht es in diesem Fall um den Erhalt und die vielen ursprünglichen Elemente, die in der Gehlenborgschen Scheune im wahrsten Sinne zum Tragen kommen. Sie ist heute beliebter Anlaufpunkt für Spaziergänge und Radfahrer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.