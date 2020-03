Schulbetrieb mit stark verminderter Kraft

Schüler bearbeiten zu Hause Übungsaufgaben

Abgabe: Melissa Willhoff (links) und Jantje Lindner legen ihre Facharbeit in die dafür vorgesehenen Körbe im Flur des AMG-Verwaltungstraktes. Sechs Wochen lang haben rund 80 Schüler sich intensiv mit ihren Themen beschäftigt. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Ungewohnt still ist es im Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG). Keine Schüler, keine Lehrer weit und breit. Nur Mitglieder der Schulleitung sitzen in ihren Büros und arbeiten. Doch auch für alle anderen Mitglieder des AMG geht der Schulbetrieb, wenn auch mit deutlich verminderter Kraft, weiter. Für Schulleiter Peter Stelter ist die Schulschließung eine willkommene Gelegenheit, die Stapel abzuarbeiten, die sich im Laufe des bisherigen Schuljahrs angesammelt haben. „Ich komme jetzt endlich zu Dingen, die ich sonst vor mir herschiebe“, sagt er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

