Präsenz in Gemeinden garantiert Qualität

Kriminalstatistik bescheinigt Friesoyther Kommissariat höchste Aufklärungsquote

Rückgang: Waren es 2015 noch 77 Wohnungseinbrüche, wurden 2019 noch 34 registriert. Foto: Claudia Wimberg

Von Claudia Wimberg



Eine Aufklärungsquote von 69,33 Prozent: Höher als die der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und über den Zahlen der Oldenburger Polizeidirektion. „Das ist sehr erfreulich", kommentiert Jürgen Kuhlmann die in der Kriminalstatistik veröffentlichten Zahlen für den Nordkreis mit rund 57000 Einwohnern. Und ebenso wie für das gesamte Oldenburger Münsterland ließe sich auch für Friesoythe und seine angrenzenden Gemeinden sagen, dass die Region bundesweit zu den sichersten zählt, erklärte der Kommissariatsleiter.

