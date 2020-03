Einweggrill und Bierdosen sind Standard

Fischereiverein Friesoyther beklagt illegale Müllentsorgung an seinen Gewässern und am Küstenkanal

Knuth Tholen.

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der Umwelttag mit seiner großen Müllsammelaktion ist in Friesoythe am vergangenen Sonntag ausgefallen. Zu sammeln hätte es genug gegeben. So hatten beispielsweise Knut Tholen, der Hauptgewässerwart des Fischereivereins Friesoythe, und Günther Bohlsen von der Fischereiaufsicht auf der jüngsten Delegiertenversammlung des Vereins über „ein Zuviel an Müll“ geklagt. „Wir haben schon alles gefunden“, erzählt er im Gespräch mit der MT. „Hausmüll, Entrümpelungen, Waschmaschinen, Fernseher und so weiter.“

Nächster Artikel aus Friesoythe:

16.03.2020 | Versorgungszentrum in Ostrhauderfehn geschlossen