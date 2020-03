Versorgungszentrum in Ostrhauderfehn geschlossen

Nach ersten Erkenntnissen ist der Leiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach eigenen Schätzungen hatte der 54-jährige in der vergangenen Woche Kontakt mit rund 300 Patienten.

Friesoythe/Ostrhauderfehn (mt). Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Ostrhauderfehn ist vorübergehend geschlossen worden. Die Einrichtung ist eine Zweigstelle des Friesoyther Krankenhauses St. Marienstift. Nach ersten Erkenntnissen ist der MVZ-Leiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach eigenen Schätzungen hatte der 54-jährige in der vergangenen Woche Kontakt mit rund 300 Patienten. In dem Gebäude untergebracht sind drei Facharztpraxen: Die Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, die Praxis für Gastroenterologie sowie die Praxis für Anästhesiologie.