Was bleibt von Angela außer ihrer Raute?

Drei Mal Merkel: Mit drei Generationen Angela entlassen die Distel-Kabarettisten (von links) Caroline Lux, Michael Nitzel und Timo Doleys das Publikum in die Nacht .Foto: Stix

Von Heiner Stix

Friesoythe. Vielleicht ist die Idee mit der Glaskugel doch nicht so gut. Denn wenn die Welt in 50 Jahren tatsächlich so ist, wie sie das Berliner Kabarett Distel am Donnerstagabend im Forum am Hansaplatz skizzierte, dann hat die Zukunft ihren Reiz verloren. Umso lustiger allerdings war am Donnerstag die Gegenwart.

Angela Merkel ist verzweifelt: 99 Sitzungen hat sie bei ihrem Psychologen schon hinter sich und noch immer keine Antwort auf die Frage, was von ihr bleiben wird. Außer der Raute natürlich, mit der sie 14 Jahre lang Deutschlands Kabarettisten alimentierte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

