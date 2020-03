„Das muss dir erst mal einer nachmachen“

Geehrte, Vorstand und Gratulanten: Dorothea Schunke, Theo Vahle, Hendrik Vahle, Daniela Vahle, Gerd Böker, Ina Stuke, Sandra Becker, Bürgermeister Sven Stratmann, Imke zur Brügge, Friedrich Hagedorn, Jessika Lanfer, Ilka Gerdes und Jennifer Haneke (von links). Foto: Claudia Wimberg

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. „Es war mir eine Ehre.“ Viele Worte um die eigene Person hatte sich Theo Vahle ohnehin nicht auf die Fahnen geschrieben und mit den von ihm gewählten war im emotionalen Moment des Abschieds auch alles gesagt. Ganz so still und leise wollten seine Vorstandskollegen des Reit- und Fahrvereins Friesoythe das Finale jedoch nicht bestreiten und würdigten in der Mitgliederversammlung die Verdienste des scheidenden Vorsitzenden zunächst mit einer ebenso wortreichen wie wertschätzenden Laudatio. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

