Auf Trinkwasser ist auch in der Krise Verlass

Dynamischer Spatenstich auf der Baustelle: OOWV-Regionalleiter Stefan Krauß, die Betriebsstellenleiter Gerhard Averbeck und Alfred Bregen, OOWV-Vorstandsmitglied und Lastruper Bürgermeister Michael Kramer, Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann und OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht (von links). Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Augustendorf. Von der Corona-Welle will sich der OOWV das Wasser nicht abgraben lassen. „Keine Sorge, die Versorgung funktioniert und verläuft auch in Krisenphasen zuverlässig", betonte Geschäftsführer Karsten Specht am Donnerstagmorgen beim symbolischen Spatenstich für die neue Betriebsstelle in Augustendorf. Vorsorglich ohne die komplette Belegschaft des Standortes, um technisch und personell einsatzfähig zu bleiben. Das neue Gebäude bildet die Zentrale für ein 3100 Kilometer langes Leitungsnetz in der Region. Der Oldenburgisch Ostfriesische Wasserverband investiert rund 3,2 Millionen Euro.