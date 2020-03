81-Jähriger schwer verletzt

Foto: Wimberg

Sedelsberg/Friesoythe. Zwei Unfälle innerhalb kürzester Zeit haben am Mittwochmorgen für Vollsperrungen im Nordkreis gesorgt. Ein 81-Jähriger wurde schwer verletzt. Gegen 10.30 Uhr hat ein Lkw-Fahrer aus Litauen auf die Friesoyther Straße in Sedelsberg die Kontrolle über seinen mit Torf beladenen Sattelschlepper verloren. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, durchpflügte die Berme und blieb durch das Gegenlenken des Fahrers mitten auf der Fahrbahn stehen. Für die Bergungsarbeiten musste die Friesoyther Straße über Stunden gesperrt werden.



Rund eine Stunde später staute sich der Verkehr vor dem Kreisel auf der Kirchstraße in Friesoythe, da die Böseler Straße aufgrund eines Unfalls nicht passierbar war. Nach Angaben der Polizei wollte ein 81-Jähriger aus Friesoythe mit seinem Mercedes vom Parkplatz des Baumarktes aufbiegen und übersah dabei eine aus Richtung Kreisverkehr kommende Barßelerin (43), die mit ihrer Beifahrerin (22) aus E'fehn in Richtung Bösel unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß prallte die Frau mit einem aus Bösel kommenden Lkw zusammen. Sie und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.