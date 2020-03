Trapezkunst, Tanz und turbulente Clowns

Hula Hoop: Zirkus-Profi Tino Krämer bereitet seine jungen Artisten als Gemeinschaft auf ihre große Vorstellung vor. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Petersdorf. „Willkommen im Zirkus „Baldini." Die vollmundig vorgetragene Begrüßung verbindet der zehnjährige Ben als frisch gekürter Zirkusdirektor mit einer einladenden Handbewegung und verschwindet schnell wieder hinter dem Vorhang. Die Rektorin der Grundschule Petersdorf und ihre Kolleginnen verbringen mit ihren rund 60 Mädchen und Jungen den Großteil dieser Woche nicht in der Schule, sondern auf dem Schützenplatz. Dort hat der Wiesbadener Familien- und Mitmachzirkus „Baldini" seine Zelte aufgeschlagen.