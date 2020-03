Kaschemme mutiert zum Sternelokal

Urkomisch: Die Laiendarsteller der St.-Joseph-Spölköppel „ut“ Kampe erheitern die Zuschauer mit ihrem Theaterstück, mit dem sie am Wochenende Premiere feierten. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Kampe. Jahr für Jahr begeistert die St.-Joseph-Spölköppel „ut“ Kampe mit ihren Theateraufführungen. Dass sie sich dabei immer noch wieder steigern kann, beweist sie in ihrem neuen plattdeutschen Stück „Kaviar dröppt Currywurst“ aus der Feder von Winnie Abel und ins Plattdeutsche übersetzt von Heino Buerhopp, das am Wochenende im Vereinsheim des Sportvereins Kampe/Kamperfehn Premiere feierte.



Bei der Auswahl des Stückes lag die Spielschar vom Küstenkanal genau richtig. Das Stück ist vom Anfang bis zum Ende eine Dauerlachnummer.