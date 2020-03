VfL-Sportler kündigen Kooperationen an

Christoph Böhmann neuer Vereinschef in Markhausen

Der neue Vorstand des VFL Markhausen: (von links) Christoph Böhmann (1. Vorsitzender), Christian Plate (Schriftführer), Andreas Banemann (Kassenwart), Philipp Hömmen (Jugendobmann), Verena Langemeyer (Frauenwartin), Christoph Hackmann (3. Vorsitzender), Stefan Bäker (2.Vorsitzender) und Norbert Timme (Jugendwart). Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Markhausen. Kooperationen mit Vereinen außerhalb des eigenen Ortes kündigten Vertreter des VFL Markhausen während der Generalversammlung im Dorfgemeinschaftshaus für den Jugendbereich an. Da jugendliche Spieler den Verein verlassen, sei es wahrscheinlich, dass neben der bereits vorhandenen Spielgemeinschaft mit Thüle weitere hinzukämen. Die Sportler in Markhausen wählten während des Treffens Christoph Böhmann zum neuen Vorsitzenden, da der bisherige Vereinschef Manfred Timme nach zwölf Jahren nicht wieder angetreten war. Er wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

08.03.2020 | Musik als Modell für Einfluss und Freiheit