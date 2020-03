Musik als Modell für Einfluss und Freiheit

„Sounds of America“: Jugendsymphonieorchester Oldenburger Münsterland präsentiert sich auf drei Bühnen

Fünfeinhalb Oktaven: Anne Remmers spielte zur Begleitung des Jugendsymphonieorchesters unter dem Dirigat von Gabriele Angelo Mele das Marimbaphon. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Ist Musik politisch? „Als Modell, dass es kein Recht und keine Chance auf Abschottung gibt, ist sie es“, beantwortete Ulrich Schmidt die selbstgestellte Frage. Musik lasse äußere Einflüsse zu und sie prägten über Ländergrenzen und Kontinente hinweg, formulierte der Direktor der Kreismusikschule Cloppenburg den freiheitlichen Gedanken. Und der sollte auch beim Frühjahrskonzert des Jugendsymphonieorchesters Oldenburger Münsterland klangvoll zum Tragen kommen, bei dem die begeisterten Besucher hörten, wie südamerikanische und europäische Rhythmen aufeinander einwirkten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.