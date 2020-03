Rufbussystem macht Bogen um Neuscharrel

So sehen sie aus: Der erste Bus des neuen Mobilitätssystems „moobil+“ ist fertiggestellt worden. Foto: Lukas von Handorf

Von Heiner Stix



Friesoythe. Viele blaue, gelbe und rote Punkte zieren den Streckenplan, der die Routen des neuen moobil+-Rufbusses im Friesoyther Stadtgebiet zeigt. Lediglich Neuscharrel scheint außen vor: Die Ortschaft taucht im Rufbussystem nicht auf.



Was wie eine Fehlplanung aussieht, ist Absicht und der guten Anbindung Neuscharrels an den regionalen öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) geschuldet. „Von Neuscharrel aus gibt es an den Wochentagen zwölf und samstags fünf Fahrten mit den Buslinien S90 und 900 nach Friesoythe“, erläutert moobil+-Projektleiter Daniel Wübbold. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.