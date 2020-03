Rund 50.000 Euro mehr für Sportvereine

Teures Vergnügen: Künftig bekommen die Vereine für die Pflege der Sportplätze 20 Cent pro Quadratmeter. Foto: Martin Schutt/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Stadt Friesoythe wird ihren Zuschuss an die Sport- und Schützenvereine deutlich erhöhen. Der Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit hat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig die Neufassung der „Richtlinien für die Förderung des Sports“ verabschiedet. Auf den städtischen Haushalt kommt damit – die abschließende Zustimmung des Stadtrates vorausgesetzt – eine Mehrbelastung von rund 50000 Euro zu.



Die wichtigste und teuerste Neuerung: Die Stadt wird Pflege und Unterhalt von Sportplätzen nicht wie bisher pauschal mit 600 Euro pro Platz sondern mit 20 Cent pro Quadratmeter bezuschussen.