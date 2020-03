Moorstraße bekommt ein neues Gesicht

2. Bauabschnitt der Innenstadtsanierung soll am 16. März starten

Sanierungsfall: Der graue Asphalt weicht jetzt auch in der Moorstraße der durchgängigen Gestaltung mit neuen roten Pflastersteinen.Foto: Wimberg

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der Countdown für die Moorstraße läuft: „Wir wollen am 16. März anfangen“, sagt Marco Bönisch von der auch mit dem zweiten Bauabschnitt beauftragten Tiefbaufirma. Beginnend an der Soestebrücke wird die Moorstraße dann in zwei Teilabschnitten ein neues Gesicht bekommen. Während der Arbeiten wird wie schon im Bereich Lange Straße/Bahnhofstraße der Zugang zu den Geschäften immer möglich sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

04.03.2020 | Im Memory ist Mohammad unschlagbar