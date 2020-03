Ehrenamtlichen-Team betreut aktuell kleinen Jungen aus Afghanistan

Flitzt über die Flure: Der kleine Mohammad testete den ersten Rollstuhl fürs MT-Friedensbett. Überreicht von Heiner Kroschwitz vom Sanitätshaus Seidel (rechts). Behandelt wird der Achtjährige von Oberärztin Dr. Gabriele Schmitz und Assistenzarzt Javad Javadi. Hans Werner ist einer von sechs Ehrenamtlichen, die mit den Kindern Zeit verbringen, mit ihnen lernen, spielen und lachen.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Im Memory ist Mohammad unschlagbar. „Er gewinnt haushoch“, verrät Hans Werner, der seinem jungen Schützling nicht nur das Spiel, sondern auch die deutschen Begriffe beibringt. Selbst nicht ganz so einfache Wörter wie „Taschenlampe“ spricht der Achtjährige aus Afghanistan, der noch in keiner Schule war, akzentfrei aus.



Mohammad ist über das Friedensdorf international in Oberhausen zum MT-Friedensbett ins Friesoyther St. Marien Hospital gekommen. Eine schwere Knochenentzündung wurde operiert und der kleine Patient muss mindestens noch vier bis sechs Wochen versorgt werden, informierte Oberärztin Dr. Gabriele Schmitz über Befund und Behandlung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

04.03.2020 | Wie trocken darf der Sommer werden?