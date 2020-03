Wie trocken darf der Sommer werden?

Der starke Regen der vergangenen Wochen sagt noch nichts über den Grundwasserstand aus

Der Schein trügt: Das wie hier an der Lahe bei Bösel auf den Feldern stehende Wasser ist kein Indiz für gut gefüllte Grundwasserspeicher. Ein Problem für die Landwirte ist es allerdings auch noch nicht.Foto: Pille

Von Heiner Stix



Friesoythe. Nach zwei trockenen Jahren, die sämtliche Wasserspeicher an ihre Grenzen und neue Rekorde beim Wasserverbrauch mit sich gebracht hatten, scheint es jetzt wieder genug Wasser zu geben: Viele Felder sind überschwemmt, die Flusspegel hoch, manche Keller feucht. Der Sommer, so scheint es, kann kommen. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) sind sich da allerdings noch nicht so sicher. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.