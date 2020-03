Madagaskar-Haus zeigt einzigartige Tiere

Tier- und Freizeitpark arbeitet mit internationalem Artenschutzprogramm zusammen

Können noch besser beobachtet werden: die Affen in ihren Freigehegen.Foto: Tierpark Thüle/Torsten Luttmann

Von Martin Pille



Thüle. Tschüss Winterpause, hallo Frühlingserwachen: Höchste Zeit, dass sich Löwen, Pagageien, Kamele und all die anderen Tiere wieder verstärkt in den Außengehegen aufhalten und die wärmeren Temperaturen genießen können. Und vielleicht auch schon den frisch vorhandenen Nachwuchs, wie die gerade geborenen Serval-Drillinge, präsentieren. Am Wochenende ist die nächste Saison im Tier- und Freizeitpark Thüle mit vielen Neuerungen eingeläutet worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.