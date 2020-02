Sams Herz schlägt für Glauben und Jugend

Frohnatur: Sam Jesurasa erlebt aktuell die Arbeit im Pfarrhaus und in der Friesoyther Mariengemeinde.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Das Basecap trägt er lässig verkehrt herum. Die Hände im Hoodie, der Gesichtsausdruck offen und zugewandt. Gleich will Sam Jesurasa nach Oldenburg fahren. „Da war ich noch nie“, sagt der 25-Jährige, der den Nachmittag über frei hat.



Im Oldenburger Münsterland war er bisher auch noch nie und hat sich deshalb ganz bewusst für den Offizialatsbezirk bei der Wahl seines Praktikumsplatzes entschieden. Für fünf Wochen lebt und arbeitet der Student der Religionspädagogik in St. Marien Friesoythe und „ich fühle mich hier sehr wohl“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.