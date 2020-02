Als „bunter Hund“ allein unter Männern

Kooperieren als gute Kollegen: Nabila Farsin und Klemens Sassen im Labor für Mechatronik der Berufsbildenden Schulen.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Cloppenburg. Mit 65 Kommilitonen hat sie ihr Studium angefangen, darunter drei Frauen. Nach einem Semester war sie dann allein unter Männern. „Als bunter Hund. „Ich fiel auf, aber wurde akzeptiert und ernst genommen“, erinnert sich Nabila Farsin an eine „gute Zeit“ in Wilhelmshaven.



An der Jade-Hochschule gibt es zwar einen eigenen Studiengang für Frauen, doch die Edewechterin entschied sich für die „reguläre“ Variante. „Gar nicht bewusst, es war einfach so“, betont die Wirtschaftsingenieurin, die an den Berufsbildenden Schulen Friesoythe Metall-Technik und Politik unterrichtet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

28.02.2020 | Fest ist wichtiger als geöffnete Geschäfte