Fest ist wichtiger als geöffnete Geschäfte

Geben den Ton an: Marion Arnkens (rechts) bleibt Vorsitzende des HGV. Zum Vorstand gehören außerdem (von links) Jan Tepe, Markus Block, Silvia Stuke, Thomas Deuling und Frank Hanneken. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Vorbereitung der verkaufsoffenen Sonntage in Friesoythe stand auf der Mitgliederversammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) am Mittwochabend im Kulturzentrum Alte Wassermühle im Mittelpunkt der Diskussion. Dabei war vor allem die Neufassung des niedersächsischen Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten (NLöffVZG) Thema. Demnach sind verkaufsoffene Sonntage nur noch zulässig, wenn ein besonderer Anlass oder ein „öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinde“ vorliegt.



Das sei, so der bisherige Schriftführer Lars Dominik, grundsätzlich kein Problem. Der HGV müsse allerdings den äußeren Anlass, beispielsweise das Eisenfest oder „Stadt in Kinderhand“ beim Erdbeersonntag, noch stärker in den Vordergrund rücken. „Es muss um das Fest zur Belebung der Stadt gehen, nicht um die geöffneten Geschäfte“, erläuterte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.