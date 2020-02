Querdenker im Forum gefragt

Tüfteln: Manches Mal musste auch quer gedacht werden, um die Aufgaben zu lösen. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Zunächst langsam und dann etwas kräftiger an der Kordel ziehen, und schon steht man mitten in einer riesigen Seifenblase. Kaum da, ist der Traum auch schon wieder zerplatzt. Kein Problem: Schnell noch mal ziehen und sich erneut hineinzaubern.



Das Experiment mit dem schimmernden und formbaren Spülwasser garantiert den größten Spaßfaktor, doch auch die 14 weiteren Stationen finden ihre Fans, die sich motiviert den Aufgaben stellen und sie spielerisch lösen. Spielend ist manch Station des Mini-Mathematikums jedoch auch für Erwachsene nicht zu absolvieren.