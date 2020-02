„Arbeit zur Unzeit angemessen honoriert“

Der nächste Anruf: Als Vorsitzender der Kreisstelle für Tierärzte koordiniert Dr. Bernd Hinrichs auch die Notdienste. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Kreis Cloppenburg. Wer Tiere hält, muss auch außerhalb der regulären Sprechzeiten zum Hörer für schnelle Hilfe greifen können. Die Praxen legen Wert auf eine flächendeckende Notdienstversorgung, doch die Veterinäre stießen in der Vergangenheit finanziell offenbar zunehmend an ihre Grenzen, so dass der Gesetzgeber nun entlastend eingriff.



Durch die vom Bundeskabinett beschlossene Änderung der Tierärztegebührenordnung soll es Medizinern möglich bleiben, ihre Dienste auch in der Nacht und am Wochenende anzubieten. „Eine große Veränderung, aber notwendig“, kommentierte Dr. Bernd Hinrichs den Beschluss, dem ein dringender Appell der Bundestierärztekammer vorangegangen war. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

