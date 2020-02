In die Innenstadt kehrt mehr Leben ein

Öffnet am 23. April: In die ehemalige Ratsapotheke, Lange Straße 16, zieht die Optikerkette Fielmann ein. Fotos: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Mit der Innenstadtsanierung soll das Friesoyther Zentrum attraktiver und lebendiger werden. Neben einem ansprechenden Erscheinungsbild ist dafür auch ein überzeugendes Angebot an Geschäften erforderlich. Und da gibt es durchaus positive Nachrichten.



Die interessanteste Entwicklung steht dabei sicherlich in der ehemaligen Ratsapotheke (Lange Straße16) an. Hier wird – der Begriff „Refraktion“ (Brechung)an der Baustellenabsperrung deutet es an – die Optikerkette Fielmann mit einer Filiale einziehen. Auch abseits der engeren Innenstadt kehrt neues Leben in leer stehende Räume ein. Den ehemaligen Aldi-Markt am Alten Hafen baut die Fitnesskette Clever fit derzeit in ein neues Sportstudio um. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.