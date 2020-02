Lange Verhandlungen führen zum Erfolg

Jugendheim bleibt Dorfgemeinschaft erhalten

Hat bereits die 200-Jahr-Feier im Blick: der Vorstand mit Karin Wieborg, Agnes Deddens, Bernd Meyer, Matthias Wolf, Hans-Gerd Eilers, Leo Cloppenburg und Karin Ortmann.Foto: Untiedt



Von Marita Untiedt



Neuscharrel. Es sei ein „toller“ Tag für Neuscharrel, freute sich der Vorsitzende des Heimatvereins, Hans-Gerd Eilers, auf der Generalversammlung im voll besetzten Pfarrheim in Neuscharrel. Das starke Interesse hatte seinen Grund, denn Matthias Wolf und Bernd Meyer als Vertreter der Stadt Friesoythe informierten über die weitere Nutzung des Jugendheimes. Nach vielen Besprechungen und Verhandlungen zwischen dem Heimatverein und der Stadt konnten sie gemeinsam mit Hans-Gerd Eilers den ausgearbeiteten Vertragsvorschlag und die geplanten Maßnahmen erläutern, die auf Zustimmung bei den Mitgliedern stießen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

