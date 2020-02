DLRG Friesoythe weist erneut auf ihre Platzproblematik hin

Die geehrten Mitglieder mit Vorstandsmitgliedern (von links): Frederik Fangmann, Anna Tepe, Horst Remmert, Jürgen Lübbers, Michael Dettmers. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. Der stetig wachsende Fuhrpark und das Mehr an Ausrüstung stellt die Rettungsschwimmer der Ortsgruppe Friesoythe der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) schon seit langer Zeit vor räumliche Herausforderungen. Mit der Einsatzstation im in die Jahre gekommenen Gebäude am Koppelweg stoßen die Mitglieder an ihre Grenzen. „Der Verein braucht eine neue Lösung für das Platzproblem", erinnerte der Vorsitzende Frederik Fangmann auch in der Jahreshauptversammlung an die unzureichende Situation der Rettungsschwimmer.