Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mt). Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es in der Nacht zu Samstag in Friesoythe gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 20-Jähriger gegen 0.30 Uhr im Bereich der Tulpenstraße von mehreren Personen geschlagen. Der junge Mann erlitt dabei diverse Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter Tel. 04491-93160 entgegen.