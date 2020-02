Streit um Zimmermanns-Kluft: Alt-Geselle verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Wegen vorsätzlicher Körperverletzung hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Freitag einen 60-Jährigen aus Friesoythe zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Das Jugendgericht war für den Fall (Jugendschutzsache) zuständig, weil das Opfer der Tat erst siebzehn Jahre alt war. Täter und Opfer arbeiten gemeinsam in einem Zimmereibetrieb - der Angeklagte als Alt-Geselle und der 17-Jährige als Auszubildender.



Am Tatabend hatte der Angeklagte den 17-Jährigen in einer Kneipe angetroffen. Der Jugendliche trug zu diesem Zeitpunkt die Zimmermanns-Kluft. Darüber hatte sich der Angeklagte fürchterlich aufgeregt. Eine Zimmermanns-Kluft dürfe man erst tragen, wenn man Geselle sei, soll er dem 17-Jährigen vorgehalten haben. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 22. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

