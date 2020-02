Sporthalle: Ball liegt jetzt in Cloppenburg

Symbolfoto: dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Überraschende Wendung in der Diskussion um die neue Sporthalle: Die Stadtverwaltung wird den Landkreis Cloppenburg bitten, als Bauherr aufzutreten und die Halle auf dem Gelände am Albertus-Magnus-Gymnasium zu bauen. Die Stadt werde sich dann an Bau- und Unterhaltskosten beteiligen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Schulausschusses einstimmig in seiner Sitzung am Mittwochabend.

Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.