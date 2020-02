Mit Merkels Zeitmaschine in die Zukunft

Ab in die Zukunft: Im 150. Bühnenprogramm des Berliner Kabarett-Theaters Distel lässt Angela Merkel (Timo Doleys) eine Zeitmaschine bauen, um ihr Volk in eine sorgenfreie Zukunft zu katapultieren. Foto: Chris Gonz

Friesoythe (mt/hsx). Die aktuelle Weltlage gibt mit Stichworten wie Trump, Brexit, Thüringen, AfD oder Klimawandel an sich wenig Anlass zur Heiterkeit. Vielleicht ist es ja in der Zukunft besser, so in 50 Jahren beispielsweise. Man müsste nachschauen können, einmal in die Zukunft reisen und zurück.



Wie das aussehen und ausgehen könnte, hat sich der Autor Thomas Lienenlüke für das 150. Bühnenprogramm des Berliner Kabarett-Theaters Distel ausgedacht. In „Weltretten für Anfänger", mit dem die Distel am 12. März im Forum am Hansaplatz gastiert, macht sich das Ensemble auf in die schöne neue Welt.