Unbekannter schlägt Nägel in die Straße

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Die Polizei sucht den Täter, der offenkundig den Verkehr auf der Straße „Am Kanal“ in Friesoythe sabotieren wollte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte jemand auf der kompletten Straßenbreite Nägel in die Teerdecke geschlagen.



Am Dienstagabend wurden die Nägel von einer 39-Jährigen aus Friesoythe entdeckt. Sie stoppte mit ihrem Auto und informierte gegen 22 Uhr die Polizei. Die Beamten fanden in der Straße, die laut Polizei nur für berechtigte Personen freigegeben ist, gleich mehrere Nägel, die in der Fahrbahndecke steckten. Sie ragten deutlich heraus. Am Auto der 39-Jährigen entstand zum Glück kein Schaden.



Nachdem die Beamten die Nägel entfernten, wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Geprüft wird außerdem, wie die Nägel überhaupt auf diese Art und Weise in die Teerdecke geschlagen werden konnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

19.02.2020 | Schulleitungen favorisieren AMG-Gelände