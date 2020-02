Schulleitungen favorisieren AMG-Gelände

Symbolfoto: dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Schulleitungen des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG), Peter Stelter, der berufsbildenden Schulen (BBS), Marlies Bornhorst-Paul, und der Marienschule, Ina Niehaus, favorisieren für den Bau der neuen Sporthalle den Standort am AMG. Das geht aus einem Schreiben an Stadtverwaltung und Politik hervor. Dem Votum für den Standort hat sich zwischenzeitlich auch der Vorstand des AMG-Schulelternrates angeschlossen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.