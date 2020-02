Schüler erforschen Einzelschicksale

16 Hektar groß: Auf dem Soldatenfriedhof im belgischen Lommel stehen Kreuze für 39111 gefallene Wehrmachtsangehörige. Foto: Kühling

Von Heiner Stix



Friesoythe. 75 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges haben sich die Heinrich-von-Oytha Oberschule (HvO) und das Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) zu einem gemeinsamen Geschichtsprojekt zusammengeschlossen. HvO-Geschichtslehrer Stefan Kühling und AMG-Leiter Peter Stelter wollen gemeinsam mit rund 25 Schülern unter anderem Einzelschicksale von Kriegsgefallenen aus Friesoythe und Umgebung erforschen.



Schwerpunkt des Projektes werde, so Kühling, die Kriegsgräberstätte Lommel (Belgien) des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.