Das kleine verrückte Ding namens Liebe

Kleiner Raum für zwei: Mit roten Sonnenschirmen, rotem Licht und einer einzelnen Rose gestalteten die Organisatoren den Laboratoriums-Gottesdienst zum Valentinstag. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Altenoythe. Auf dem Altar in der Dreifaltigkeitskirche sticht eine einzelne langstielige Rose ins Auge. Rund um den Altarraum sind rote Regenschirme aufgespannt, das Gotteshaus ist in rotes Licht gehüllt. „Herz und Liebe" spielten die tragende Rolle in diesem Gottesdienst am Valentinstag. Die zehnte Veranstaltung in der Reihe „Laboratorium – Gottesdienst anders" trug in Anlehnung an einen Song der Band Queen die Überschrift „Little thing called love". Wichtig dabei der Zusatz „reloaded", denn bereits 2012 gab es diesen Gottesdienst am „Tag der Liebenden". Es wurde ein vitaler Gottesdienst mit lauten und leisen Tönen. Die Besucher bekamen das Gefühl, Zeit füreinander und Zeit für Gott zu haben.