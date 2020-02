Wibef will 1,4 Millionen Euro investieren

Foto: Stadt Friesoythe

Von Heiner Stix



Friesoythe. Das Allwetterbad Friesoythe soll nach den Vorstellungen der Friesoyther Wirtschaftsbetriebe (Wibef) für rund 1,4 Millionen Euro erweitert werden. Bei zwei Enthaltungen stimmte die Gesellschafterversammlung der Wibef, die mit dem Friesoyther Stadtrat personenidentisch ist, für den Anbau eines Kursbeckens an das Hallenbad. Darüber hinaus soll das Bad stärker auf Familien ausgerichtet sowie der ehemalige Saunabereich in eine Ruhe- und Aufenthaltszone umgewandelt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.