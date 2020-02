In diesem Jahr sind „Bufdis“ Mangelware

Unterstützung: Zur Bufdi-Arbeit von Daniel Meyer im Pfarrbüro St. Marien gehören auch Konfektionierung und Verteilung des Pfarrbriefes. Da packt dann auch FSJlerin Melina Eilers an, die ihre Freiwilliges Soziales Jahr nebenan in der Bücherei macht. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Eigentlich müssten bei Carola Reiners inzwischen Bewerbungen auf dem Tisch liegen. „Normalerweise kommen im Januar die ersten Anfragen für eine Stelle als FSJler oder Bufdi“, sagt die 3. Vorsitzende des SV Hansa. „Aber in diesem Jahr hat sich noch niemand bei uns deswegen gemeldet.“



Grund ist die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren. Dadurch gibt es 2020 an den allgemeinbildenden Gymnasien keinen Abiturjahrgang – und damit auch deutlich weniger junge Menschen, die nach der Schulzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) einschieben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.