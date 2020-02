Rheumaliga hofft auf wasserfeste Lösung

Unterschriftenliste: Rheumaliga-Sprecher Heinz Reiners (Dritter von links) übergibt im Beisein von Badbetriebsleiter Timo Ukena, Marianne Stammermann, Nina Meyer, Adelheid Böckmann und Christine Kalmlage (von links) 500 Unterschriften an Bürgermeister Sven Stratmann (Mitte).Im Hintergrund könnte das neue Becken entstehen. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Das Papier mit 500 Unterschriften soll schwer wiegen, ihre Unterzeichner hoffen auf wasserfeste Lösungen: „Wir wollten uns zum einen nicht dem Vorwurf aussetzen, nichts unternommen zu haben“, betonte Heinz Reiners. Zum anderen solle die Aktion noch mal nachdrücklich unterstreichen, dass die Warmwassergymnastik der Friesoyther Rheumaliga baden ginge, wenn keine Alternative geschaffen werde. Wie berichtet, ist das Therapiebecken im St.-Marien Krankenhaus mit dem geplanten Neubau 2022 Geschichte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.