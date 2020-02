Unterricht mit Mentimeter und Testmoz

Frei verfügbare Apps machen den Unterricht abwechslungsreicher und steigern die Motivation der Schüler

Selber machen: Am elektronischen Whiteboard können die Schüler der Klasse 5B im Geschichtsunterricht bei Christoph Hagen ihr Wissen selbst und mit sofortiger Rückmeldung testen.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Digitalisierung der Schule nimmt immer konkretere Formen an. Am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) sind alle Lehrkräfte mit dienstlichen Tablets ausgestattet, die Kinder können schulische Tablets oder die eigenen Handys nutzen, in den meisten Räumen hängen elektronische Tafeln. Die Hardware steht also, in einer Schulung haben sich die Lehrkräfte nun mit der Software und ihrem Einsatz auseinandergesetzt.