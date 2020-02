Wie läuft das hier mit der Erziehung?

Erziehungsthema Smartphone: Bei einer Gesprächsrunde im Café International hat sich gezeigt, dass viele Migranten mit Kindern großes Interesse an westlichen Erziehungsstandards haben. Vor allem die Frage der Mediennutzung spielte eine große Rolle. Foto: Tobias Hase/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Wie viel Zeit darf ein Kind im Internet verbringen? Von welchem Alter an gibt es ein Handy? Welche Spiele sind für Kinder gut geeignet? „Viele Migranten wollen wissen, wie die Deutschen mit Erziehungsthemen umgehen, wie sie das so machen“, erzählt Bärbel Schrand, die Regionalbeauftragte für das Projekt Elterntalk im Landkreis Cloppenburg.



Im Café International hatten Eltern unterschiedlicher Nationalitäten nun die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen.In dem Projekt der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen tauschen sich Eltern über Erziehungsthemen aus. Davon können und sollen auch Migrantenfamilien profitieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.