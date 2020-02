Krisenteam berät das „Was wäre, wenn“

Krisenschulung: Schulpsychologe Dr. Jörg Schulte-Pelkum (rechts) bespricht mit AMG-leiter Peter Stelter (2. von links) und dem Krisenteam des AMG das Vorgehen in einem fiktiven Unglücksfall. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Das fiktive Szenario, mit dem sich das Krisenteam des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) beschäftigt, klingt erschreckend: Ein Schulbus hatte einen um 7.35 Uhr schweren Unfall, zahlreiche Schüler sind verletzt, einige davon schwer. 41 Schüler des AMG sind nicht zum Unterricht erschienen, könnten also von dem Unfall betroffen sein.



Gemeinsam mit dem Schulpsychologen Dr. Jörg Schulte-Pelkum bespricht das Krisenteam, was in einem solchen Fall zu tun sei – und orientiert sich dabei an der Realität.