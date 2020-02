Ein spezieller Moment für den Schlagzeuger

Quintett: Der Schlagzeuger Fabian Arends (hinten, Mitte) gastiert mit (von links) David Helm (Bass), Kasper Tranberg (Trompete), Sebastian Gille (Saxophon) und Jacob Anderskov (Piano) am 29. Februar im Kulturzentrum Alte Wassermühle. Foto: Janning Trumann

Von Heiner Stix



Friesoythe. Konzerterfahrung hat Fabian Arends jede Menge. Allein in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres stand er fast 40- mal auf der Bühne. Auftritte in seiner Heimatstadt sind für den gebürtigen Friesoyther dennoch etwas Besonderes. „Da sitzen die Eltern, Verwandte und alte Bekannte im Publikum“, sagt der inzwischen in Köln lebende Schlagzeuger. „Das hat man sonst so nicht, das ist auf jeden Fall ein spezieller Moment.“



Wenn der 29-Jährige am Samstag, 29. Februar, auf Einladung des Kulturkreises Friesoythe-Bösel-Saterland mit seiner Band Fosterchild in der Wassermühle gastiert, ist das auch eine Rückkehr zu den Wurzeln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.